Equipes de Nilópolis com pessoas em situação de ruaDivulgação / PMN

Publicado 18/07/2022 16:44 | Atualizado 18/07/2022 16:50

Nilópolis - A Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a Guarda Municipal, a Secretaria de Serviços Públicos (SEMSERP), a Secretaria de Segurança Pública e a Superintendência dos Idosos, de Nilópolis, trabalharam na última semana, na abordagem de pessoas em situação de rua. Buscando quem necessita de ajuda ou orientação, a atividade foi promovida em diferentes pontos do município.

A equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade responsável pelas abordagens, faz contato com as pessoas em situação de rua e procura o contato com a família, para levar o desabrigado de volta para casa. Se não conseguir, ou a pessoa não tiver uma boa relação com os familiares, encaminha os usuários que aceitam acolhimento para abrigos parceiros.

Equipes de Nilópolis com pessoas em situação de rua deitadas nas ruas Divulgação A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline de Lima, falou sobre a ação. “As abordagens vão continuar cada vez mais frequentes. É o poder público fazendo a sua parte na tentativa de dar dignidade às pessoas. Porém, o principal ator é o grupo familiar que o abandona, cerca de 98% das pessoas em situação de rua têm famílias, mas preferem as ruas devido aos conflitos”, alertou.

Durante a ação, a SEMSERP recolheu os entulhos que eram acumulados nas calçadas por algumas pessoas e que poderiam atrapalhar a circulação de pedestres e comerciantes Divulgação / PMN Durante a ação, a SEMSERP recolheu os entulhos que eram acumulados nas calçadas por algumas pessoas e que poderiam atrapalhar a circulação de pedestres e comerciantes.