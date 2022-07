Representantes da Aguas do Rio em reunião com prefeito de Nilópolis, Abraãozinho - Divulgação / Águas do Rio

Representantes da Aguas do Rio em reunião com prefeito de Nilópolis, AbraãozinhoDivulgação / Águas do Rio

Publicado 18/07/2022 15:50 | Atualizado 18/07/2022 15:51

Nilópolis - Em sete meses de operação, a Águas do Rio tem atuado de forma expressiva em Nilópolis, impactando positivamente mais de 106 mil moradores. Obras de implantação de novas redes de abastecimento, que ampliam a oferta de água, além de estudos técnicos que permitem uma melhor e maior distribuição do recurso hídrico, são algumas das principais intervenções realizadas.

“Quando assumimos a operação e recebemos o prédio onde está instalado o conjunto de bombas da rede de abastecimento da cidade imediatamente identificamos a necessidade de melhorias na estrutura predial e nos equipamentos. Nossa primeira atuação foi proporcionar um melhor funcionamento das bombas, também chamadas de boosters, para que alcançassem funcionamento pleno, prestando um serviço eficaz e de qualidade para os moradores. Além disso, revitalizamos o prédio e convidamos um grafiteiro para produzir uma verdadeira obra de arte na estrutura”, comentou o diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani.

De acordo com o gerente Operacional da concessionária, Leonardo Canto, “a rede das ruas Maria Paris e Natividade receberam novos registros, beneficiando mais de 1.100 pessoas. Outras melhorias operacionais relevantes foram realizadas em outros locais, melhorando o abastecimento e impactando positivamente toda a cidade”.