Revólver, drogas e o rádio foram apreendidos com o traficante na Ponte Azul - Twitter / Pmerj

Publicado 18/07/2022 13:15 | Atualizado 18/07/2022 13:22

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na manhã desta segunda-feira (18/07), um traficante armado com um revólver, drogas e rádio comunicador, no acesso à Comunidade Ponte Azul, em Nilópolis.



A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).