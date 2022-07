Para realizar a matrícula é necessário comparecer presencialmente à Escola de Informática e levar a documentação exigida - Divulgação / PMN

Publicado 14/07/2022 12:13

Nilópolis- Nesta segunda-feira (11/07), começou o período de matrícula para quem efetuou a inscrição on-line dos cursos da Escola Municipal de Informática Miguel Abraão. As novas turmas foram destinadas aos comerciantes do Mercado Popular, às frequentadoras da Casa da Mulher Nilopolitana, moradores do município maiores de 18 anos, alunos do ensino fundamental II e professores da rede municipal. O prazo para efetuar a matrícula termina nesta quinta-feira (14/07).