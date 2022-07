O prefeito Abraãozinho (camisa polo) marcou presença no evento ao lado do secretário de Segurança Pública, Esmar França, da presidente da OAB de Nilópolis, Maria de Fátima Pfaltzgraff, e o representante do delegado titular da 57ª DP, inspetor de polícia, Valcleir de Oliveira - Divulgação / PMN

Publicado 08/07/2022 18:21 | Atualizado 08/07/2022 18:37

Nilópolis - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Nilópolis comemorou os 20 anos de criação, nesta sexta-feira (08/07), com uma cerimônia e distribuição de certificados no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Nilópolis. Compuseram a mesa: o prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), o secretário municipal de Segurança Pública, Esmar França, a presidente da OAB da cidade, Maria de Fátima Pfaltzgraff, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Rafael Nobre, e o representante do delegado titular da 57ª DP, inspetor de polícia, Valcleir de Oliveira.

Atualmente, a Guarda Civil da cidade conta com 118 componentes e uma parcela deles compareceu à homenagem, representando os demais colegas. O prefeito Abraãozinho lembrou que o patrono da instituição é seu pai, o ex-prefeito Miguel Abraão. “Penso na Guarda em três momentos: passado, presente e futuro. No passado, quando estive na solenidade de criação da GCM com minha falecida mãe para a homenagem a meu pai. Hoje, digo que vocês superaram minhas expectativas e, para o futuro, vamos trabalhar cada vez mais para que tenham dignidade e reconhecimento no trabalho de vocês”, salientou.

Abraãozinho afirmou que espera, em breve, estar anunciando o início do Proeis na cidade, que é o Programa Estadual de Integração na Segurança, garantindo um aumento no efetivo de policiais na cidade, o que irá ajudar a melhorar a sensação de segurança em Nilópolis. O prefeito agradeceu o apoio do governador do Estado, Cláudio Castro, e disse que tem a certeza que em breve irá implantar também o Segurança Presente em Nilópolis.

O secretário Esmar França demonstrou toda a alegria por estar a frente da pasta da Segurança Pública neste momento. “É uma honra participar dessa cerimônia comemorativa dos 20 anos da Guarda Civil Municipal. Agradeço ao prefeito, à vice-prefeita e ao presidente da Câmara, Rafael Nobre. Todos eles nos ajudam muito. Só tenho a agradecer a todos vocês, guardas municipais ”, discursou.

A vice-prefeita Flávia Duarte cumprimentou todos os integrantes da Guarda Municipal, mas ressaltou o papel das mulheres que integram o setor. Por sua vez, a presidente da OAB da cidade, Maria de Fátima Pfaltzgraff também salientou que as mulheres, por representarem mais de 50% da população brasileira, precisam ter mais espaços para ocupar o poder e também os postos de trabalho.

O inspetor de polícia Valcleir de Oliveira parabenizou os guardas municipais pelo aniversário de 20 anos da instituição e Rafael Nobre garantiu que está à disposição para ajudar no que for de sua alçada. Desde sua fundação, houve quatro concursos públicos para a GCM. Um representante de cada turma falou em nome de sua equipe. Foram eles: Eliza Souza, Rômulo Melo, Tiago Azevedo e Robson Messias. Coordenador de Operações da GCM, Celso Theodoro foi reverenciado pelos presentes e discursou.

O secretário Esmar França entrega certificado de Moção ao guarda civil de Nilópolis, Carlos Henrique Lopes da Silva Divulgação / PMN A advogada Fabiane Rodrigues, filha da guarda municipal Marilene Rodrigues, que ingressou no primeiro concurso, em 2002, era só orgulho pela homenagem, seguida pela entrega da moção de aplausos que todos receberam. “Tenho muito orgulho da minha mãe. Ela era feirante e fez o concurso para a guarda municipal quando estava com 35 anos, a idade limite. Ela conseguiu. Morava de aluguel e criou duas filhas sozinhas”, recordou Fabiane, que agora tem mais uma irmã, de 16 anos.

Estiveram presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima, de Fazenda, Sheila Mendonça, o procurador-geral da Câmara Bruno Cabral, o comandante da 1ª Companhia do 20º BPM (Mesquita), tenente Malta e a superintendente dos Direitos da Mulher e diretora da Casa da Mulher, Nilcéa Cardoso.