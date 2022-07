O secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, com o prefeito Abraãozinho no Calçadão de Olinda - Mateus Carvalho/ PMN

O secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, com o prefeito Abraãozinho no Calçadão de OlindaMateus Carvalho/ PMN

Publicado 06/07/2022 23:26

Nilópolis - Há cinco meses iniciava uma das obras mais esperada pelos frequentadores do bairro de Olinda, o famoso Calçadão de Olinda. Em breve, a Estrada Senador Salgado Filho estará de cara nova. O prefeito Abraãozinho (PL) e o secretário de Obras, Flávio Vergueiro, acompanharam nesta terça-feira (05/07), o andamento da obra. A previsão de entrega é para setembro deste ano.



A obra faz parte do pacote 'Dá-lhe Obras', uma parceria da Prefeitura de Nilópolis com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Calçadão ganhará cobertura, serão instaladas novas drenagens e iluminações. O calçamento será totalmente revitalizado.



"Em breve estaremos entregando obras feitas pelo bairro de Olinda. Estamos aqui em busca de dias melhores para a nossa cidade. Mais uma vez quero agradecer ao nosso querido governador Cláudio Castro (PL), que vem nesse convênio com o nosso município, ajudando muito para que possamos realizar e trazer benfeitorias para a nossa amada Nilópolis", salientou o prefeito.

Milton Mendes, de 53 anos, que mora no bairro há 25 anos, já aguarda este momento.



"Está sendo uma obra bem trabalhada, pois nunca tinha sido feito nada nesse calçadão. Estou gostando de ver esse trabalho aqui, vai valorizar as lojas. O bairro de Olinda estava esquecido, o pessoal abria loja e ficava um, dois meses e ia embora, pois não tinha movimento. Com um trabalho desse que está sendo feito, as lojas vão ficar movimentadas", disse o morador.