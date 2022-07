O prazo para se inscrever vai até o dia 7 de julho - Divulgação / PMN

Publicado 04/07/2022 18:43 | Atualizado 04/07/2022 18:43

Nilópolis - Nesta segunda-feira (04/07), foram abertas as inscrições on-line de cinco cursos na Escola Municipal de Informática Miguel Abraão, em Nilópolis, destinadas aos comerciantes do Mercado Popular, às frequentadoras da Casa da Mulher Nilopolitana, moradores do município maiores de 18 anos, alunos do ensino fundamental II e professores da rede municipal. O prazo para se inscrever vai até o dia 7 de julho.

Os cursos de Mídias Digitais, Informática Básica, Português (produção de texto), Inglês e Libras são gratuitas. A Prefeitura de Nilópolis tem como objetivo oferecer aos seus moradores a melhor educação, proporcionando mais conhecimento e preparando para o mercado de trabalho.

As vagas para as turma serão preenchidas conforme a ordem de inscrição. É da responsabilidade dos alunos acompanhar o resultado das inscrições no site da prefeitura ou na Escola Municipal de Informática Miguel Abraão.

A partir do dia 11 de julho, o alunos devem comparecer na unidade escolar para realizar a matrícula conforme o período exposto no cronograma. É necessário levar cópias de tais documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4 e pasta modelo 17.

Mídias Sociais

Os cursos de Mídias Sociais tem duração de 1 período e as vagas são oferecidas para os nilopolitanos maiores de 18 anos e aos trabalhadores do mercado popular. Para se inscrever, basta acessar o link https://forms.gle/Z4FhnskGywfgB6r68

Informática Básica

As mulheres que frequentam a Casa da Mulher Nilopolitana e os moradores da cidade maiores de 18 anos podem se inscrever no curso de Informática Básica por meio do link https://forms.gle/pZaRZNApdg5edfENA . A duração é de 1 semestre.

Informática, Mídias Sociais e Português (produção textual)

Alunos do Ensino Fundamental II (anos finais) podem se inscrever nos cursos de Informática, Mídias Sociais e Português (produção textual), com duração de 1 semestre, e Inglês, com duração de 1 ano. Para se inscrever, acesse https://forms.gle/RjCJDczwJLEvQq5w5 . O curso de Libras é oferecida para os professores da rede municipal. O link para inscrição é https://forms.gle/vBvveGYPkGFUns5e9