Águas do Rio investe em treinamentos na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 01/07/2022 17:53 | Atualizado 01/07/2022 19:32

Nilópolis - A Águas do Rio realizou, nesta quarta-feira (29/06), um treinamento com os supervisores e líderes de campo das áreas Operacional e Comercial, sobre os serviços oferecidos na plataforma do aplicativo de Gestão de Sistema de Saneamento (GSS). O curso foi ministrado pela gerente de Operações da concessionária, Laís Fonseca Gomes e pelo programador de Serviços do Centro de Operações Integradas (COI), Felipe Ribeiro de Melo. Participaram colaboradores que atuam em Nilópolis e outros quatro municípios (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita).

Os profissionais, por meio da capacitação, puderam conhecer a nova ferramenta, que é responsável pela sincronização das ordens de serviços em tempo real. O aplicativo sincroniza os trabalhos externos, monitora a qualidade, o tempo e gera dados de produtividade.

“Esse treinamento serviu para nos esclarecer e tirar dúvidas a respeito de alguns procedimentos do GSS. O foco é o correto preenchimento dos formulários do aplicativo. Com isso, evitaremos o retrabalho com as orientações de como cumprir as Ordens de Serviço (OS), por esse motivo ressalto a grande importância dessa qualificação”, afirmou o supervisor Operacional, Sandro Rosa.

Para o coordenador Operacional, Revelin Ortiz, a ferramenta é um avanço tecnológico na prestação dos serviços de saneamento básico, utilizado pelas equipes de campo.

“Com o aplicativo, a demanda é transmitida automaticamente para o sistema e informada de maneira simultânea para a área de Operações. Isso torna nosso trabalho eficiente, rápido e transparente. Já realizamos uma capacitação com os nossos agentes de saneamento, agora reforçamos o conteúdo com os supervisores e líderes de campo. Com todos sendo fluentes no uso do aplicativo, podemos entregar um trabalho ainda melhor aos nossos clientes”, concluiu.