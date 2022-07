O exame rápido com swab (cotonete), cujo resultado é disponibilizado em 20 minutos - Vanício Santos / PMN

Publicado 30/06/2022 22:02

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis continua oferecendo testes rápidos para detecção da Covid-19 em todos os postos da cidade. Ele é um exame rápido com swab (cotonete), cujo resultado é disponibilizado em 20 minutos. Profissionais de saúde indicam o exame quando a pessoa apresenta síndrome gripal (dores de cabeça, febre e congestão nasal). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O atendimento é realizado nos postos de acordo com o seguinte cronograma: segunda a sexta-feira- Olinda III e Complexo de Saúde Dr. Jorge David; segunda-feira – Cabral, Novo Horizonte, Paiol e Cabuís; terça-feira – Central, Cabral, Nova Cidade e Nova Olinda; quarta-feira – Manoel Reis, Chatuba, Frigorífico, Nova Olinda, Paiol, Cabuís e Novo Horizonte; quinta-feira – Manoel Reis, Cabral, Chatuba e Nova Cidade; sexta-feira – Central, Cabral e Frigorífico.



Os testes são realizados por enfermeiros e técnicos de enfermagem que receberam treinamento durante dois dias para a realização dos exames.



Os exames só são feitos em pacientes com sintomas, que tiveram contato com quem apresentou resultado positivo para Covid-19 ou receberam encaminhamento do médico para fazer o teste.



Endereço dos Postos de Saúde



Posto do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Paiol

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Nova Cidade

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade

Tel.:3762-8320



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda

Tel.:3039-2426



Posto Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/nº, Cabuís



Posto Nova Olinda

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Tel.: 3039-2426



Posto Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.

Tel.: 3039-5992



Posto Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Chatuba

Rua: Marques Canário, 970