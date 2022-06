Os agentes foram até o bairro nilopolitano com base em informações do Setor de inteligência. No local, os policiais detiveram o acusado - Divulgação / PCERJ

Os agentes foram até o bairro nilopolitano com base em informações do Setor de inteligência. No local, os policiais detiveram o acusadoDivulgação / PCERJ

Publicado 29/06/2022 19:18 | Atualizado 29/06/2022 19:19

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) durante ação de combate a roubos, furtos e receptação, prenderam nesta quarta-feira (29/06), um homem condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cabuis, em Nilópolis. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

Os agentes foram até o bairro com base em informações do Setor de inteligência. No local, os policiais detiveram o acusado.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.