Publicado 27/06/2022 19:16 | Atualizado 27/06/2022 19:28

Nilópolis - A Superintendência de Diversidade Sexual, da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Nilópolis, promoveu nesta segunda-feira (27/06), um café da manhã seguido de homenagem a várias personalidades da causa LGBTQIA+, no auditório da OAB Nilópolis, no Centro. Bárbara Sheldon, superintendente, recebeu os convidados, os integrantes da mesa e salientou a importância do evento. Nesta terça-feira, 28 de junho, celebra-se o Dia Internacional do Orgulho Gay.

Integrante da primeira mesa, Renato da Van estava acompanhado de Neno Ferreira, militante da causa desde os anos 1980, de Sharlene Rosa, diretora do Complexo de Direitos Humanos de Duque de Caxias, da ex-subsecretária de Estado de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos (SEDSODH), Luciana Calaça. Participaram dessa mesa ainda a advogada Fabiana Carvalho, representante da OAB Nilópolis, e Cátia Cilene, fundadora do grupo Ellos. O secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Renato da Van, afirmou que o mês de junho é um marco na luta a favor da diversidade e da inclusão social. “É um mês de reconhecimento de um movimento que começou nos EUA no ano de 1969. Ao analisar o caminho trilhado até aqui, percebemos que passaram por muitos sacrifícios, mas a luta por direitos está trazendo grandes resultados para comunidade LGBTQIA+”, ressaltou.Integrante da primeira mesa, Renato da Van estava acompanhado de Neno Ferreira, militante da causa desde os anos 1980, de Sharlene Rosa, diretora do Complexo de Direitos Humanos de Duque de Caxias, da ex-subsecretária de Estado de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos (SEDSODH), Luciana Calaça. Participaram dessa mesa ainda a advogada Fabiana Carvalho, representante da OAB Nilópolis, e Cátia Cilene, fundadora do grupo Ellos.

A superintendente de Diversidade Sexual, Bárbara Sheldon, entregou um certificado aos participantes ao final da apresentação dos integrantes da mesa Divulgação / PMN A superintendente de Diversidade Sexual, Bárbara Sheldon, entregou um certificado aos participantes ao final da apresentação dos integrantes da mesa. A segunda mesa foi composta por Ernane Pereira, superintendente de Política LGBTQIA+ da SEDSODH, Igor Almeida, rei da Corte Gay Oficial do Rio de Janeiro; o educador social, ativista e presidente do Instituto Borboleta, Rodrigo Petterson; Islene Motta, presidente da Fundação Disco Nilópolis e Tbaston Martins, militante da causa há 45 anos.