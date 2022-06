A Secretaria Municipal de Saúde também disponibilizou a imunização com a quarta dose para profissionais de saúde. E adolescentes a partir de 12 anos também tem à disposição a aplicação da terceira dose - Divulgação / PMN

A Secretaria Municipal de Saúde também disponibilizou a imunização com a quarta dose para profissionais de saúde. E adolescentes a partir de 12 anos também tem à disposição a aplicação da terceira dose Divulgação / PMN

Publicado 23/06/2022 12:38 | Atualizado 23/06/2022 12:56

Nilópolis - Pessoas com 40 anos ou mais podem ser vacinadas com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Nilópolis, desde a última terça-feira (22/06). A Prefeitura de Nilópolis também disponibilizou a imunização com a quarta dose para profissionais de saúde. E adolescentes a partir de 12 anos também tem à disposição a aplicação da terceira dose nos postos Central, Paiol, Novo Horizonte, Nova Olinda, Olinda 2 e Cabral. A Secretaria de Saúde convoca quem ainda não recebeu a segunda dose e a dose de reforço para que compareça aos pontos de vacinação.



Moradores com 18 anos ou mais que apresentam imunossupressão devem comparecer às seis unidades de saúde e tomar a quarta dose. Por sua vez, pais e responsáveis podem levar as crianças na faixa dos 5 aos 11 anos para tomar a primeira e a segunda dose da vacina no Complexo de Saúde Jorge David, na Rua Senador Fernando Mendes, sem número, perto do Clube Nilopolitano.



O percentual de adultos vacinados com a terceira dose é de 46,24% e, quarta dose, 5,7%. Trezentos e quarenta e dois adolescentes de 12 a 19 anos somente com comorbidades já tomaram a dose de reforço.



Nilópolis tem total de 16.236 crianças dos 5 aos 11 anos. Apenas 8.215 tomaram a primeira dose da vacina. Somente 3.896 retornaram para a aplicação da segunda dose. Dos 15.251 adolescentes no município, 12.941 foram vacinados com a primeira dose e 7.647 com a segunda dose.



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol



Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, sem número, Olinda



Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda