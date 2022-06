O assaltante Igo da Cunha Santos foi preso e levado para a 54ª DP - Reprodução

O assaltante Igo da Cunha Santos foi preso e levado para a 54ª DPReprodução

Publicado 23/06/2022 11:01 | Atualizado 23/06/2022 11:37

Nilópolis – Guardas civis de Nilópolis prenderam, na noite desta quarta-feira (22/06), o assaltante Igo da Cunha Santos, que feriu com um tiro no ombro uma idosa, após uma tentativa de roubo no Centro. A ação dos guardas aconteceu, quando o agente coordenador Santana e o supervisor Azevedo, estavam em patrulhamento nas ruas Batista da Neves e Mário de Araújo, e foram avisados por populares sobre a ocorrência do assalto. A mulher ferida foi atendida na UPA JK, no Centro, recebeu o atendimento médico, não corre risco de morte, mas foi transferida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde passará por cirurgia para a retirada do projétil no ombro direito.

Os guardas civis foram avisados da tentativa de assalto de Igo da Cunha Santos a Alcione Arlindo Alves, que na sequência, acertou com um disparo de arma de fogo em Danielle Pereira Lopes. Após realizarem buscas nas redondezas, os agentes foram avisados por nilopolitanos que viram o bandido pular o muro do CIEP 230, e acabaram prendendo o assaltante.

Até o momento, os guardas civis ainda não localizaram no CIEP a arma usada no assalto.

A ação de patrulhamento constante dos guardas civis de Nilópolis, atuando contra a prevenção de delitos no município, atende uma determinação do secretário municipal de Segurança Pública, Esmar França.

O preso foi conduzido para a ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).