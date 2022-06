A ocorrência com o preso e todo o material apreendido foi registrada da 54ª DP - Divulgação / 20º BPM

Publicado 21/06/2022 10:42 | Atualizado 21/06/2022 10:45

Nilópolis - Policiais militares do 20° BPM (Mesquita) prenderam na manhã, desta terça-feira (21/06), um traficante com uma quantidade de drogas, quando em patrulhamento pela Estrada Elizeu de Alvarenga, próximo a Comunidade da Chatuba, em Nilópolis.



A ação aconteceu quando os agentes patrulhavam a área, e se depararam com vários homens em atitude suspeita. Quando os traficantes viram a viatura, correram, porém um deles foi preso, e conduzido com o material abaixo apreendido para 54ª DP (Belford Roxo) para o registro da ocorrência.



MATERIAIS APREENDIDOS:

- 01 rádio transmissor;

- 144 pedras de crack;

- 46 tabletes de maconha;

- 10 pinos de coca.