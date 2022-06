A madrinha da instituição, Sávia David, musa do Carnaval de São Paulo e cria da Beija-Flor de Nilópolis, é uma das debatedoras da roda de conversa - Divulgação

17/06/2022

Nilópolis - Qual o valor da mulher moradora de comunidade? Muitas não acreditam no próprio potencial. Por isso, a Ong Espaço Paizão FB, realiza neste sábado (18/06), a roda de conversa "A Força da Mulher na Comunidade", no Parque Paraíso, em Itaguaí.



"Percebemos esse hiato quando começamos a desenvolver esse trabalho em prol das mulheres aqui. Elas têm muita carência de aceitação por serem de comunidade, pela cor da pele, pelo cabelo crespo. Elas precisam entender que podem e devem ter seu espaço", diz Fabiano Francisco Mello, presidente de honra da Ong.

A madrinha da instituição, Sávia David, musa do Carnaval de São Paulo e cria da Beija-Flor de Nilópolis, é uma das debatedoras da roda de conversa."Quero passar um pouco da minha experiência e, com a minha história, inspirar outras mulheres e mostrar que, é possível sim, romper barreiras, vencer preconceitos, superar todos os obstáculos e realizar nossos sonhos. Mostrar para todos o nosso valor", ressalta Sávia David.A empreendedora Patrícia Adelaide, proprietária datambém participa da roda para falar sobre empoderamento da mulher de comunidade. Ela trabalha com bolsas confeccionadas com folhas de bananeira e doou algumas para a Ong. Na ocasião, terá um desfile onde as alunas desfilarão com as bolsas.A força da mulher na comunidadeData: 18/06/2022Horário: 9hEndereço: Rua Prefeito José de Moraes Dias Lote 6 - Parque Paraíso - Itaguaí