A direção do evento será do graduado Pedro Poty, filho Robert Poty, o Mestre Serpente (D) - Rafael Vianna / PMN

Publicado 15/06/2022 17:24 | Atualizado 15/06/2022 17:33

Nilópolis - A Casa da Luta Nilopolitana vai se transformar no palco doneste domingo (19/06), a partir das 9h, com osO campeonato irá levar 100 atletas da Baixada, do Rio e de outras regiões do estado para participar das competições. A direção do evento será do graduado Pedro Poty, filho Robert Poty, o Mestre Serpente. Nas lutas, adultos capoeiristas de várias vertentes da capoeira, se encontrarão para saber qual estilo se sobressai mais em combate.“Capoeira angola, benguela, regional, escrava e contemporânea. Todos esses gêneros estarão presentes”, observou Mestre Serpente, presidente da Fundação Capoeira, instituição responsável pelo evento. Ele anunciou duas participações especiais: do mestre Hulk, campeão de vale-tudo com a capoeira, que irá prestigiar os jovens capoeiristas e o mestre D`Gelo, outro grande lutador e entendedor de luta e da capoeira como luta.A instituição vai promover batizados (quando o esportista pega a primeira corda- graduação) e graduações. As crianças e adolescentes vão concorrer entre eles, em suas faixas etárias, a partir da segunda até a quinta graduação, mas uma capoeira mais recreativa. É um dia também de formação de roda oficial, com presença de mestres convidados e da própria Fundação.Serpente contou que grão-mestre Poty e grão-mestre Hélio, os mestres com maior posto, estarão presentes.