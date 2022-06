A ocorrência com todo o material apreendido no bairro Novo Horizonte foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência com todo o material apreendido no bairro Novo Horizonte foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo)Divulgação / 20º BPM

Publicado 12/06/2022 15:06 | Atualizado 12/06/2022 15:18

Nilópolis – Policias militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, no início da noite deste sábado (11/06), um homem com uma mochila que tinha uma grande quantidade de drogas, no bairro Novo Horizonte, em Nilópolis. Na ação, os agentes que faziam o patrulhamento no bairro, perceberam um homem em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele tentou fugir para evitar a abordagem dos policiais militares, mas acabou fraturando os dois tornozelos ao tentar pular um muro.

Após ser alcançado pelos policiais, ele foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse), onde permaneceu acautelado na custódia policial do Hospital.



A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).



MATERIAL APREENDIDO:



270 cápsulas de cocaína

54 pedras de crack



24 papelotes de maconha