Pela primeira vez na história de Nilópolis, 28 diretoras, referendadas por consulta pública junto à comunidade escolar - Divulgação / PMN

Pela primeira vez na história de Nilópolis, 28 diretoras, referendadas por consulta pública junto à comunidade escolarDivulgação / PMN

Publicado 09/06/2022 20:03 | Atualizado 09/06/2022 20:06

Nilópolis - Pela primeira vez na história de Nilópolis, 28 diretoras, referendadas por consulta pública junto à comunidade escolar, tomaram posse na última sexta-feira (03/06), no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no bairro Frigorífico. A cerimônia contou com a presença do prefeito Abraãozinho (PL), da vice-prefeita Flávia Duarte (PL), da secretária municipal de Educação, Débora Carlos e de várias outras autoridades.

“Qualquer mudança, por menor que seja, necessita de coragem. Esse é um desafio que encaramos com muita transparência, para que não houvesse questionamentos. Foi um sucesso, com adesão total de professores, alunos e responsáveis”, salientou Abraãozinho, acrescentando que a responsabilidade dos gestores aumenta porque foram escolhidos por intermédio do voto. “É necessário retribuir essa confiança”, concluiu.

Por sua vez, a vice-prefeita Flávia Duarte garantiu que a comunidade escolar resiste através dos tempos, desde a professora Eva. “Nós resistimos. Através dos tempos, desde a professora Eva, e até antes dela, nós educadores resistimos bravamente. A cada mudança de governo, porque quem fica no chão da escola lutando pelo futuro desse país é cada servidor efetivo que está lá na ponta”, salientou.

Já a secretária de Educação, Débora Carlos, pediu à vice-prefeita que se levantasse, afirmando que ninguém é forte sozinho. “Nós sonhamos tudo isso juntas. Vimos o brilho no olhar dos alunos votantes, a participação dos responsáveis demonstrou que os professores e demais profissionais de educação se fizeram sujeitos do processo”, garantiu.

Participantes do projeto "Poeme-se", estudantes da E.M. Orlando Hungria estiveram na solenidade. Eles leram poemas seus que foram escolhidos para serem apresentados no dia. Eram os alunos Zion Borges, representando Diana Rodrigues; Maria Clara Paixão, Maria Eduarda Brito e Isaac Mendes.

O prefeito Abraãozinho marcou presença na solenidade Divulgação Estiveram presentes ainda os secretários de Segurança, Esmar França, de Desenvolvimento Social, Everline Lima, de Fazenda, Sheila Mendonça e os vereadores que compuseram a mesa: Alvinho, Russão, Jorge Scalise e Leandro Hungria.

Foram empossados os seguintes gestores:

E.M. Coronel Antônio Benigno Ribeiro - Márcia Amorim

E.M. Poeta Carlos Drummond de Andrade - Edmê Medeiros

E.M. Companheiros de Maryland - Elizabeth Nunes

E. M. Consuelo Estruc Silva - Alessandra Aleixo

E.M. Prof.ª Edyr Ribeiro - Priscila Araujo

E. M. Professor José D’Alessandro - Rejane Figueiredo

E. M. Margarida Fernandes Sabino - Tatiana Pestana

E. M. Dr. Nilo Peçanha - Neuza Bandeira

E. M. Vereador Orlando Hungria - Erika Miranda

E. M. Paul Harris - Elenia Paz

E. M. Ribeiro Gonçalves - Adriana Diogo

E. M. Prof. Washington Bittencourt - Suely Araujo

CIEP 028 Silvestre D. da Silva Cabana - Sheila Menezes

CIEP 186 Novo Horizonte - Renata Paiva

CEI Nelson Abraão David -Rafaela Leal

CEI Isaura - Carla Peluzo

CEI Rubens Menezes - Edna Pereira de Souza

Creche Natércia Rosa - Adelene da Silva

E. M. Antônio Aureliano - Marta Felix

Creche Elizabeth de Barros Batista - Ana Lucia Melo

CEI Celso Duarte - Carla Karine

Creche Maria das Dores - Suzana da Costa

E.M. Mikahil Jarjous - Georgina Leão

E. M. Jorge Deocleciano - Luciene David

CEI Dona Pequetita - Soraya Derbli

CEI Regina Sessim - Paloma Tavares

CEI Maria Luiza - Daniele Sales

E. de Informática Miguel Abraão David - Cristiane Costa