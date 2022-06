Além do futebol, a Life Star também investe em outras modalidades como jiu-jitsu e, em breve, futsal - Divulgação

Publicado 07/06/2022 19:53 | Atualizado 07/06/2022 20:06

Nilópolis - A Life Star Talentos, projeto gratuito para quem quer oportunidade no esporte, abre avaliações para meninos nascidos de 2008 a 2015 que querem uma chance para jogar futebol. O projeto, criado em outubro de 2020, tem a proposta de realizar o sonho de meninos moradores de periferia, comunidades e bairros pobres do Rio de Janeiro, a terem um local para treinar, todo suporte técnico, preparo esportivo, participação em jogos amistosos e, principalmente, participar em igualdade, em avaliações para grandes clubes.Além do futebol, a Life Star também investe em outras modalidades como jiu-jitsu e, em breve, futsal. Mas, a novidade do momento é a abertura de testes agendados para meninos com 7 anos de idade ou mais. Interessados devem obter informações para agendar a avaliação pelo WhatsApp (21) 99510 0508.