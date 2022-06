Cridemar Aquino dará vida ao polêmico e vitorioso diretor de Carnaval da Beija-Flor, Laíla - Divulgação

Publicado 04/06/2022 12:31 | Atualizado 04/06/2022 12:39

Nilópolis - No ano em que completa 25 anos de carreira, Cridemar Aquino tem motivos de sobra para comemorar. O ator se despede com muito carinho e gratidão da novela "Quanto Mais Vida Melhor", onde vive o Delegado Nunes. Foi a primeira vez que interpretou um personagem do início ao fim de um folhetim televisivo. Com fôlego de sobra, o artista que é pé quente, foi destaque no Abre-alas da campeã do Carnaval neste ano de 2022 da Grande Rio, e agora está se preparando para dar vida ao diretor de Carnaval Laíla, da Beija-Flor de Nilópolis, no espetáculo teatral "Joãosinho e Laíla", que tem estreia prevista para o dia 09 de junho, no Sesc Copacabana.

“Está sendo uma experiência maravilhosa. É muito bom trabalhar com uma equipe profissional e muito talentosa. Estou muito feliz em fazer parte do espetáculo que homenageia esses dois ícones do Carnaval carioca, merecem muito essa homenagem. Representar o grande Mestre Laíla é de grande e profunda emoção. Já admirava muito esse profissional, e agora tendo a oportunidade de mergulhar profundamente em suas histórias descobri o quanto esse homem era sensível, afetuoso e principalmente humano em suas relações de convívio, Laíla sempre foi coração!”, revela

O artista tem uma relação intensa com o carnaval carioca e fala da possibilidade de unir sua duas paixões: o samba e arte. ”É maravilhoso poder juntar duas coisas que fazem parte da minha vida diariamente. Minhas duas paixões: O Samba e o Teatro. Faço as duas coisas com a mesma intensidade e verdade. O Teatro entrou em minha vida há 25 anos atrás e nunca mais saiu. Esse ano completo 25 anos de carreira com passagens pela TV, teatro, cinema e disposto a trabalhar cada vez mais. Já no samba, fui carinhosamente "picado" na infância dentro da quadra da Beija-Flor de Nilópolis, "minha Escola de Coração". Como dizem os mais velhos..."estou igual a pinto no lixo", destaca com muitos sorrrisos.

o espetáculo teatral "Joãosinho e Laíla", tem estreia prevista para o dia 09 de junho, no Sesc Copacabana Divulgação Durante 15 anos, Cridemar desfilou em comissões de frente de escolas como Mocidade, União da Ilha, Portela e Vila Isabel, entre outras. Também já passou por outras agremiações em setores diferentes, como carros coreografados, alas soltas, guardião de Mestre Sala e Porta Bandeira, alas coreografadas e até mesmo de baiana em uma edição especial no Tuiuti, onde havia uma ala composta só por homens representando as "falsas baianas.

O ator e folião não pode dar spoiler do espetáculo, mas garante que o grande público terá contato com facetas do Laíla que não eram muito conhecidas no mundo do Samba. “Iremos mostrar o homem Laíla e não só a figura polêmica e emblemática do Carnaval. Espero sinceramente que todos possam ter a oportunidade de assistir esse trabalho que estamos preparando com tanto respeito e carinho para o Joãosinho e o Laíla. Eles merecem muito, fizeram mudanças importantes para o Carnaval carioca que são usadas até hoje em dia, isso é muito importante ser falado, são dois Mestre em suas artes, icônicos!!!", conclui.

Depois do brilho na novela "Quanto Mais Vida Melhor" está muito animado em viver o diretor de Carnaval, Laíla, no teatro Divulgação Cridemar Aquino está ansioso para representar Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laila, famoso e respeitado Diretor de Carnaval com mais de 50 anos de sua vida dedicados ao mundo do samba, sendo que 30 anos na supercampeã Beija-Flor de Nilópolis, que é também a Escola de coração do ator Cridemar Aquino.

Nesses 25 anos de celebração de sua carreira, Cridemar tem projetos futuros nos palcos, nas telas e garante ter disposição para o que der e vier dentro e fora das artes, agora é hora de comemorar!