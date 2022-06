O encontro aconteceu na OAB Nilópolis, no Centro - Divulgação / PMN

O encontro aconteceu na OAB Nilópolis, no CentroDivulgação / PMN

Publicado 02/06/2022 23:02 | Atualizado 02/06/2022 23:03

Nilópolis - A pandemia de Covid-19 afetou psicologicamente muitas pessoas, principalmente crianças e adolescentes. Ao se adaptar a nova realidade, parte desse público retornou a vida social com mudanças no comportamento. Pensando nisso, ocorreu nesta quinta-feira (02/05), na OAB Nilópolis, no Centro, a palestra sobre a importância da atuação da Guarda Municipal no atendimento às crianças e adolescentes.

O aumento de conflitos nas escolas e em locais públicos chamou atenção das secretarias de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) e Fundação para a Infância e Adolescência (FIA). O encontro contou com a presença desses órgãos responsáveis e dos Guardas Municipais, que aproveitaram a ocasião para esclarecer dúvidas sobre a atuação nas unidades escolares.

Compondo a bancada, estavam presentes a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima, o secretário de Segurança Pública, Esmar França, diretor executivo da FIA, Mike Alves, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Vanessa Matta e o diretor executivo do CRIAAD, Almir Rocha de Sena.

Everline destacou a importância da palestra e contou que em breve terá o segundo encontro. "Os adolescentes ficaram trancados em casa durante a pandemia, então percebemos que eles voltaram tanto para as escolas quanto para locais públicos com um comportamento diferente. Hoje vimos como a guarda pode agir nesses momentos de conflitos no município. Vamos alinhar a rede e o fluxograma com a funcionalidade de cada um".

"O guarda municipal está abordando e aconselhando. A ronda escolar criou uma dependência da guarda. Os profissionais da segurança estão sobrecarregados", esclareceu o secretário de Segurança, Esmar França, ressaltando a importância do papel da guarda no município.

O diretor executivo do CRIAAD sugeriu que as secretarias façam uma capacitação para os grupos atuantes. Já o Mike ressaltou que os órgãos olhem com mais cuidado para esta criança e adolescente. "Se as crianças vêm de uma pandemia e de repente volta tudo ao normal, elas vão mostrar tudo o que aprenderam dentro de casa naquele momento. Temos que entender o conjunto".

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Vanessa Matta, efetuou uma dinâmica com os guardas e deixou claro qual o objetivo da palestra. "Nosso objetivo aqui é tentar amenizar os problemas. Tem que haver uma atuação dos órgãos. Estamos vendo as mudanças dessas crianças e adolescentes".