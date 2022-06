São 11 modalidades oferecidas para os moradores do município. A faixa etária é a partir dos 6 anos - Divulgação / PMN

Nilópolis - Faltando apenas dois meses para a Casa da Luta Nilopolitana completar um ano de inaugurada, a academia tem inserido em campeonatos da região os alunos matriculados. São 11 modalidades oferecidas para os moradores do município. A faixa etária é a partir dos 6 anos.



Dois alunos do muay-thai levaram medalha do 3ª campeonato interno de Kickboxing K1, da equipe Team Blindado, que ocorreu no dia 22 de maio. Os campeonatos amadores acontecem mensalmente.



Moisés Marques, de 25 anos, decidiu entrar para o muay-thai há dois meses e já conquistou medalha de prata. Ele participou do 3ª campeonato interno de Kickboxing K1, da equipe Team Blindado, e foi vice-campeão do peso leve. “Pra mim foi uma experiência nova, pois eu nunca tinha lutado na minha vida. Foi minha primeira luta e graças a Deus fui muito bem, não fiquei nervoso e levei a medalha”.

O aluno explicou o motivo por se matricular na modalidade e comentou que pretende se tornar professor de muay-thai. “Comecei a fazer pela minha hiperatividade, pois sou muito hiperativo e gostava de brigar muito na escola. Estou mais calmo, melhorou muito a minha experiência de vida e me tornou um homem melhor. Meu sonho agora é ser professor e abrir um dojô”.



Professor de muay-thai há cinco meses pela Casa da Luta, Tiago dos Santos contou que vem preparando os alunos para participarem dos campeonatos. “Vou preparar mais eles para avançarem em outros campeonatos. O nosso objetivo é mostrar que estamos fazendo um trabalho neles, que estão aprendendo as técnicas. No campeonato eles podem se testar”.

Para se matricular, basta ir na academia com 2 fotos de 3×4, declaração escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento ou RG e testado médico. Ela está localizada em Estr. Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/nº, bairro do Frigorífico.

A Casa da Luta Nilopolitana conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Nilópolis.