Maio Amarelo foi tema de abordagem na base operacional de Nilópolis - Divulgação

Maio Amarelo foi tema de abordagem na base operacional de NilópolisDivulgação

Publicado 31/05/2022 15:08 | Atualizado 31/05/2022 15:15

Nilópolis - O ‘Maio Amarelo’, ação mundial que visa chamar a atenção sobre os cuidados no trânsito, foi marcado por ações na base operacional da Águas do Rio, em Nilópolis. Na última semana, gestores, técnicos de Segurança do Trabalho e autoridades municipais do Transporte e Trânsito, realizaram palestras para os colaboradores nilopolitanos. Rodrigo Cesário, chefe de Educação para o Trânsito de Mesquita, conduziu a atividade em Nilópolis.

Segundo o diretor superintendente com atuação na Baixada, Luiz Fabbriani, segurança é inegociável e o tema é constantemente pontuado nos Diálogos Diários de Segurança (DDS) da companhia. “O Maio Amarelo veio reforçar o que já realizamos diariamente com nossos colaboradores. Seguimos com uma conduta rígida no que diz respeito a segurança dos nossos profissionais e dos pedestres, sempre zelando pelo bem-estar de todos”, afirma.

Colaboradores em Nilópolis receberam informações sobre o Maio Amarelo Divulgação Para Érica Souza, analista de Planejamento, a ação ampliou seus conhecimentos sobre o Código Nacional de Trânsito. “Foram abordadas diversas ações que nós, condutores, fazemos e precisamos repensar. Através da palestra, conheci artigos do código e fui conscientizada que existem inúmeras leis que precisamos seguir para evitar e diminuir os acidentes. Saio daqui repensando minhas atitudes e querendo ser uma motorista melhor”, disse.

Ao longo da semana, os colaboradores foram surpreendidos com abordagens internas, realizadas por meio de fitas e balões amarelos, que decoraram os prédios e as viaturas da superintendência, em alusão ao movimento. Cartazes chamados de “Semáforo do Comportamento”, foram espalhados, onde os funcionários puderam contribuir, escrevendo suas experiências no trânsito que consideram positivas, que merecem atenção e que aquelas definidas como proibidas.