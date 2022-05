Nilópolis

PM prende bandido com grande quantidade de drogas em Nilópolis

A ação dos policiais militares do 20º BPM aconteceu, na madrugada desta segunda-feira (30/05), com os agentes prendendo o suspeito com as drogas, no bairro Paiol

Publicado 30/05/2022 10:03 | Atualizado há 10 horas