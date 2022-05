A ocorrência com as drogas e o criminoso foi registrada da 57ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 30/05/2022 10:03 | Atualizado 30/05/2022 10:03

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na madrugada, desta segunda-feira (30/05), um criminoso no bairro Paiol, em Nilópolis, com uma grande quantidade de drogas.

A ação dos agentes aconteceu após denúncias, com os policiais militares conseguindo deter o suspeito com as drogas. Confira o vídeo abaixo com as drogas apreendidas:

Policiais do #20BPM prenderam um criminoso no bairro Paiol, em Nilópolis. Após verificar denúncia, a equipe conseguiu deter um suspeito e com ele farto volume de entorpecente foi arrecadado.#pmerj #Baixada pic.twitter.com/drwb095qnE — @pmerj (@PMERJ) May 30, 2022

A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).