Um dos serviços mais procurados foi o corte e tranças de cabelosDivulgação

Publicado 28/05/2022 19:26 | Atualizado 28/05/2022 19:31

Nilópolis - A comunidade Paiol, em Nilópolis, teve à disposição, na manhã deste sábado (28/05), uma série de serviços gratuitos na ação social promovida pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em comemoração aos dez anos de atuação na Baixada Fluminense. Um dos momentos mais emocionantes foi a cerimônia de formação e entrega de certificados para mil estudantes das oficinas oferecidas pela instituição.

Logo na abertura do evento, a largada da corrida Faetec em Movimento, que teve 600 inscritos, com percurso de 5 KM foi acompanhada de queima de fogos e muito entusiasmo dos competidores e também do público presente Divulgação A diretora da Faetec, Patrícia Monteiro, estava visivelmente emocionada. Segundo ela, a ação social foi um momento de muito orgulho para a diretoria, para todos os professores e toda a equipe de apoio da Faetec Paiol de Nilópolis. "Sabemos que estamos colaborando para a formação de milhares de pessoas, para que possam conquistar a sua empregabilidade e criarem os seus negócios com sucesso. Este é o nosso propósito", definiu Patrícia Monteiro com os olhos brilhando.

Logo na abertura do evento, a largada da corrida Faetec em Movimento, que teve 600 inscritos, com percurso de 5 KM foi acompanhada de queima de fogos e muito entusiasmo dos competidores e também do público presente. Na categoria masculino Os três primeiros colocados que receberam prêmios em dinheiro foram: Thiago Dantas dos Santos Silva, Fabiano Moura dos Santos e Cosme Ancelmo de Souza. No feminino, as vencedoras Glauciele de Oliveira de Souza, Maria Júlia da Silva e Maria Raynielle Sérgio da Silva foram as três melhores competidoras respectivamente.

Os participantes puderam curtir também música ao vivo com a banda The Alexs Divulgação Um dos serviços mais procurados foi o corte e tranças de cabelos. Homens e mulheres puderam dar aquele tapa bonito na aparência e ao final do serviço prestado pelos profissionais, o sorriso de satisfação e alegria ganhava o rosto de todos. Os participantes também tiveram a oportunidade de tirar a segunda via de documentos, fazer aplicação de flúor, exame de vista, cortar cabelo, tirar documentos, fazer agendamento para recadastramento do auxílio Brasil, agendar emissão de RioCard Sênior para idosos com mais de 65 anos e de cartão de estacionamento para idosos. Foram oferecidas ainda isenções de pagamento de taxa para tirar carteira de identidade, certidão de casamento, de óbito, de divórcio, de união estável, segunda via da certidão de nascimento.

Outro estande que despertou a atenção do público foi o do curso de robótica. O professor Fábio Severiano e os alunos Natanael Pinto, Josué de Souza, Igor Leite e Juan Lima apresentaram protótipos de robôs Divulgação Integrante da equipe de organização da ação social, o professor de empreendedorismo da Faetec Paiol Nilópolis, Ricardo Machado, disse que a realização do evento com foco na comunidade Paiol foi acertada. "A diretora Patrícia Monteiro, com seu espírito de liderança agregadora, reconhece e trabalha para que a instituição esteja integrada ao seu entorno. A ação social como forma de comemorar os dez anos da instituição mostra o olhar importante à cidadania. Estamos felizes com o sucesso do evento", avalia Ricardo Machado.

Ricardo Machado e alunos de empreendedorismo da Faetec Divulgação Outro estande que despertou a atenção do público foi o do curso de robótica. O professor Fábio Severiano e os alunos Natanael Pinto, Josué de Souza, Igor Leite e Juan Lima apresentaram protótipos de robôs. O professor Fábio Severiano contou que o projeto de robótica, idealizado pela diretora Patrícia Monteiro tem como público-alvo alunos egressos do curso técnico de eletrotécnica ou eletrônica. "O aluno que faz o curso de robótica, pode atuar em montagem de circuitos de motores. Direcionar Chips de sistemas embarcados, que são aqueles para máquinas, como por exemplo, chip para calculadora e mesmo de um robô", esclarece Severiano.

O integrante da equipe de organização da ação social, o professor de empreendedorismo da Faetec Paiol Nilópolis, ao lado da diretora Patrícia Monteiro Divulgação urante todo o evento, os participantes puderam curtir também música ao vivo. Isso porque a banda The Alexs (Alex Fajoli, no vocal; Alex Alves, na bateria; Will Freitas, no teclado; e Felipe Pinna, no baixo) tocou MPB, samba, pagode, axé.