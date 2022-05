O encontro foi realizado na última terça-feira (24/05) na Alerj - Julia Passos/ Alerj

Publicado 26/05/2022 14:30 | Atualizado 26/05/2022 14:32

Nilópolis - A município de Nilópolis participou, nesta terça-feira (24/05), da audiência pública realizada pela Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, marcou presença no evento.

Foi destacado o papel das políticas públicas de assistência social na prevenção à dependência química pela população em situação de rua. O encontro contou com representantes de 11 municípios do estado do Rio.

De acordo com a Everline Lima, em torno de 90% dos usuários de drogas do município estão na rua por questões familiares. Ela defendeu o fortalecimento do grupo técnico de atenção à essa população para a eficácia no processo de afastamento da dependência química.

“Precisamos fortalecer a rede, de modo que a Saúde saiba onde e como agir, de modo que a Assistência Social também saiba como pode contar com a Saúde, e assim sucessivamente. Nesse plano também entram emprego e renda para ajudar esse cidadão. É importante trazer a responsabilidade da família para cuidar da pessoa conosco, para ele ser inserido no mercado de trabalho, ter reinserção familiar e o tratamento clínico”, comentou.