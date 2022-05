O professor da instituição, Ricardo Machado, conta que serão oferecidas ainda isenções de pagamento de taxa para tirar carteira de identidade, certidão de casamento, de óbito, de divórcio, de união estável, segunda via da certidão de nascimento - Divulgação

Publicado 24/05/2022 14:56 | Atualizado 24/05/2022 15:03

Nilópolis - Para comemorar os dez anos da Faetec Paiol, em Nilópolis, diretoria, professores e alunos estão organizando uma grande ação social para o próximo sábado (28/05), das 8h às 12h. Além disso, haverá cerimônia de formação e entrega de certificados para mil estudantes das oficinas oferecidas pela instituição. Pensa que a programação já terminou? Que nada. Haverá também uma corrida pelas ruas do bairro Paiol.Segundo a diretora da Faetec Paiol, Nilópolis, a professora Patrícia Monteiro, o evento está sendo produzido com a soma de esforços do Governo do Estado, da diretoria, dos professores e dos alunos. "A ideia é promover um encontro em que a comunidade ao redor da Faetec possa ser beneficiada pelo oferecimento de serviços importantes", conta Patrícia Monteiro. Quem participar vai poder tirar a segunda via de documentos, fazer aplicação de flúor, cortar cabelo, tirar documentos, fazer agendamento para recadastramento do auxílio Brasil, agendar emissão de RioCard Sênior para idosos com mais de 65 anos e de cartão de estacionamento para idosos.O professor de empreendedorismo da instituição, Ricardo Machado, conta que no evento serão oferecidas ainda isenções de pagamento de taxa para tirar carteira de identidade, certidão de casamento, de óbito, de divórcio, de união estável, segunda via da certidão de nascimento. "O nosso pensamento é compartilhar serviços para a população que também faz a Faetec Paio, Nilópolis. Aqui, os alunos contam com formação profissional e cidadã de excelência auxiliados por professores atuantes no mercado de trabalho. Entendemos que uma escola viva interage a favor da valorização da população ao seu redor", avalia o professor Machado.Programada para acontecer na manhã do sábado (28/05), às 8h, a corrida promete mexer com a emoção do evento. Os três primeiros colocados ganharão prêmios em dinheiro. O percurso estabelecido em 5 KM inclui as ruas próximas da Faetec. Para fazer a inscrição basta levar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para entidades assistenciais nilopolitanas. Estarão presentes à celebração autoridades do Governo do Estado e da Prefeitura de Nilópolis, representantes de Organizações não Governamentais, professores e alunos e moradores da região.