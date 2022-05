Crianças brincando no parquinho da praça reformada - Divulgação / PMN

Publicado 23/05/2022 23:28 | Atualizado 23/05/2022 23:35

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), secretários e vereadores inauguraram a reforma da Praça Paulo Menezes, conhecido como campo do Amem (Associação de Moradores da Estrada da Mirandela), na manhã do último sábado (21/05). Operários realizaram a troca do gramado, do aramado e o salão de festas também foi reformado, assim como o parquinho que já existia no local e até mesmo o prédio do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). A praça fica na Rua Antônio Félix, 721, no Centro.

“A reforma dessa praça é um pedido antigo dos moradores do local, que pudemos realizar. Quero agradecer a presença de vocês e salientar que iremos fazer outras obras importantes, não apenas na área de esporte e lazer. Graças a Deus, a gente está conseguindo ir muito além. Eu já joguei no Puri, na Praça da Mina, na Vila Olímpica. Temos que marcar um jogo aqui também”, prometeu Abraãozinho, que saudou os vereadores presentes, e o presidente da Câmara, Rafael Nobre.

Um torneio de futebol marcou também a reinauguração Divulgação / PMN Paulo Menezes foi fundador e frequentador do lugar e os moradores do entorno comemoraram as benfeitorias, que estão incluídas no pacote chamado ‘Dá-lhe Obras’, uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura. A festa começou com o torneio misto da Amem, interrompido há dois anos por causa da pandemia. Oito times disputaram partidas de 25 minutos e a equipe Biloca se sagrou vencedora. No local, são oferecidas aulas de dança de salão, capoeira, judô e uma escolinha de futebol. Com exceção do futebol, com turmas de manhã e à tarde, as demais atividades são promovidas às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h.

O prefeito Abraãozinho (branco) descerrando a placa de reinauguração Divulgação / PMN

Selma dos Santos levou as duas netas gêmeas Isabela e Isadora, de 6 anos, e o sobrinho Miguel, 2 anos, para brincarem no escorrega e no balanço, entre outros brinquedos. “ Eu trouxe as duas durante muito tempo, até que tudo se quebrou. Soube que consertaram os brinquedos e resolvi trazê-las”, contou ela, que mora na Rua Antônio João Mendonça, e estava acompanhada do tio das crianças, Marcos.

Arielen Santos, professora de escola particular na cidade, levou os filhos Elen, de 4 anos, e Paulo Gustavo, 6 anos, para se divertirem nos brinquedos do parquinho instalado na entrada da Praça Paulo Menezes, enquanto esperava o marido Daniel terminar a partida de futebol. " Venho de vez em quando aqui, para acompanhar meu marido. Viemos curtir o parquinho mais arrumadinho de Nilópolis", comemorou.Selma dos Santos levou as duas netas gêmeas Isabela e Isadora, de 6 anos, e o sobrinho Miguel, 2 anos, para brincarem no escorrega e no balanço, entre outros brinquedos. " Eu trouxe as duas durante muito tempo, até que tudo se quebrou. Soube que consertaram os brinquedos e resolvi trazê-las", contou ela, que mora na Rua Antônio João Mendonça, e estava acompanhada do tio das crianças, Marcos.

Participaram do evento os secretários de Serviços Públicos (Semserp), Jorge Eloy, de Meio Ambiente, Dean Senra, de governo, Rodrigo Duarte; de Administração, Romeu Lima, de Defesa Civil, Bola Galego, de Esporte e Lazer, Betinho, de Obras, Flávio Vergueiro; secretário de Cultura, Antônio Carlos, e vereadores, liderados pelo presidente Rafael Nobre.