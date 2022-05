A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP (Nilópolis) - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP (Nilópolis)Divulgação / 20º BPM

Publicado 22/05/2022 23:53 | Atualizado 22/05/2022 23:56

Nilópolis – Policiais militares do 20ª BPM (Mesquita) prenderam, na noite desde domingo (22/05), dois bandidos de posse com uma pistola 9 mm e drogas (maconha e crack), na Rua Antonio Jose Bittencourt, no Centro, de Nilópolis.



A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).



Material apreendido:

- 01 Pistola GLOCK 9 mm;



- 01 carregador de pistola 9 mm com dez munições intactas;



- 01 Rádio transmissor;



- 77 papelotes de maconha;



- 79 pedras de crack.