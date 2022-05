Assim como as aulas, a formatura aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Trabalho - Divulgação / PMN

Publicado 21/05/2022 11:58 | Atualizado 21/05/2022 11:59

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, realizou nesta semana, as formaturas do curso avançado de manicure, trança e designer de sobrancelhas.



Assim como as aulas, a formatura aconteceu na sede da Secretaria de Trabalho e contou com a presença do secretário de Trabalho, Eduardo Amorim, do professor de designer de sobrancelhas, Dedé, da professora de manicure, Cacau e da professora de trança, Suzi.

No total, 122 alunos receberam o diploma e muitos já estão trabalhando. “A gente calcula que em torno de 30% do pessoal que formou já está trabalhando profissionalmente nessas funções, montaram seus próprios negócios ou estão trabalhando em alguns salões de beleza”, disse o secretário Eduardo Amorim.



Para mais informações sobre os cursos, pode procurar a Secretaria de Trabalho, que fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro, ou entrar em contato pelo número 2691-2090.