Nilópolis

PM apreende cocaína em ação na Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis

Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) realizaram a ação nesta terça-feira (17/05) na divida com o bairro de Anchieta, Zona Norte do Rio de Janeiro

Publicado 17/05/2022 20:36 | Atualizado há 2 dias