Durante patrulhamento, os policiais perceberam homens em atitudes suspeitas, após os agentes interceptarem os homens foi encontrado a droga - Divulgação / 20º BPM

Publicado 17/05/2022 20:36 | Atualizado 17/05/2022 20:41

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam, na tarde desta terça-feira (17/05), 49 pinos de cocaína e um rádio transmissor, em ação na Comunidade do Az de Ouro, em Olinda, em Nilópolis, na divisa com o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Durante patrulhamento nos acessos da comunidade, os policiais perceberam homens em atitudes suspeitas, que fugiram quando viram a viatura. Após, os agentes interceptarem os bandidos, foi encontrado com eles o material abaixo:



49 pinos de cocaína;

01 rádio transmissor;



Caderno de anotações do tráfico;



Cartão bancário;



A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis)