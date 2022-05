Na ação, um criminoso foi preso em flagrante no momento da abordagem - Twitter / Pmerj

Publicado 16/05/2022 20:09 | Atualizado 16/05/2022 23:21

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), apreenderam na tarde desta segunda-feira (16/05), uma grande quantidade de drogas, na Rua Coronel França Leite, no bairro Cabral, em Nilópolis. Na ação, um criminoso foi preso em flagrante no momento da abordagem, quando estava em uma motocicleta e uma mochila com as drogas. Foram apreendidos: 480 tabletes de maconha, 250 de crack, 70 de cocaína e 29 de skank.

Confira o vídeo da apreensão das drogas abaixo: