Policiais militares e civis fizeram uma ação integrada em Nilópolis - Reprodução / 20º BPM

Publicado 18/05/2022 18:57 | Atualizado 18/05/2022 19:09

Nilópolis - Na tarde desta terça-feira (17/05), policiais militares do 20° BPM (Mesquita) e policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), realizaram uma operação conjunta em Nilópolis, realizando patrulhamento e abordagens em todo o município. Confira o vídeo da ação entre os dois comandos:





O Comando do 20° BPM destacou que incentiva o trabalho integrado entre as corporações sempre com o objetivo de reduzir os números da criminalidade em solo nilopolitano.