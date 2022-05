A ocorrência inicial aconteceu na 57ª DP (Nilópolis) e na sequência na 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação / 20º BPM

Publicado 18/05/2022 23:18 | Atualizado 18/05/2022 23:21

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), apreenderam na noite desta quarta-feira (18/05), uma pistola 9 mm, e prenderam um homem que estava com a arma, na Rua Elizeu de Alvarenga, na Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis.

A ação dos policiais militares, do Departamento de Policia Ostensiva (DP) Nova Cidade, aconteceu quando os agentes faziam um patrulhamento pela Rua Elizeu de Alvarenga. Ao fazerem o retorno para acessar a Rua Beira Rio, na divisa com a Comunidade do Az de Ouro, abordaram o indivíduo armado que não reagiu.

A ocorrência inicial aconteceu na 57ª DP (Nilópolis) e na sequência na 54ª DP (Belford Roxo).