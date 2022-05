Kellen Arraes participou de três lutas, com três finalizações e foi campeã na categoria Infanto-juvenil 3 - Divulgação

Kellen Arraes participou de três lutas, com três finalizações e foi campeã na categoria Infanto-juvenil 3 Divulgação

Publicado 19/05/2022 15:10 | Atualizado 19/05/2022 15:15

Kellen Arraes está invicta há três anos Divulgação

Nilópolis - Mais um destaque do Projeto Life Star Talentos brilhou no Campeonato Brasileiro de Jiu-jítsu Crianças, no último final de semana em Barueri, em São Paulo. A atleta Kellen Arraes, moradora de Nilópolis, de 15 anos, participou de três lutas, com três finalizações e foi campeã na categoria Infanto-juvenil 3 – Verde Meio Pesado.“Já fui quatro vezes campeã nessa categoria. Desta vez, não levei nenhum ponto. Feliz por representar bem minha equipe Alliance”, destacou a jovem lutadora.Invicta há três anos, Kellen tem um treino pesado. São três treinos todos os dias e, além disso, ela não descuida da alimentação. Os desafios para atingir os objetivos são diários, mas ela conta com incentivo e apoio de muitos que acreditam no seu potencial.“Sou grata a Deus por toda ajuda nessa trajetória. A minha retribuição devolvo através das vitórias, das minhas conquistas. Gratidão sempre”, diz.