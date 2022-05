A abordagem aconteceu no início da noite. Os acolhidos foram recebidos com colchonete, manta, cobertor e kit higiene - Divulgação / PMN

Nilópolis - A última quarta-feira (18/05) teve uma das noites mais frias do ano, marcava no termômetro 11,5 graus na Região Metropolitana. Por isso, foram acolhidas voluntariamente 20 pessoas em situação de rua no abrigo temporário na Casa da Terceira Idade do Cabral, em Nilópolis. A ação contou com a parceria das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Segurança, Saúde e Cidadania e da Paróquia da Nossa Senhora da Aparecida e irá até o próximo domingo (22/05).

A abordagem aconteceu no início da noite. Os acolhidos foram recebidos com colchonete, manta, cobertor e kit higiene. Durante a noite jantaram e, pela manhã, receberam café da manhã. Foi disponibilizado enfermeira, assistente social e guarda municipal para passar a noite no local.

Durante a noite jantaram e, pela manhã, receberam café da manhã. Foi disponibilizado enfermeira, assistente social e guarda municipal para passar a noite no local Divulgação / PMN O prefeito Abraãozinho (PL) e a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) acompanharam de perto a chegada dos abrigados. “A ideia aqui hoje foi de mais uma vez, nessa época de frio, de acolhermos aqueles que estão em situação de rua, que quiseram voluntariamente vir para cá. Quero agradecer a Paróquia da Nossa Senhora da Aparecida, que através do projeto Gota, deu muita ajuda para que pudesse estar realizando isso aqui hoje. Serviu a alimentação deles hoje”, salientou Abraãozinho.

O prefeito Abraãozinho acompanhou a ação Divulgação / PMN A Secretaria de Desenvolvimento Social promove esse tipo de ação algumas vezes durante o ano. Além disso, outras ações são promovidas para ajudar a pessoa em situação de rua.

Estiveram presentes também o secretário municipal de Segurança, Esmar França, o secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Renato da Van e o vereador Alvinho.