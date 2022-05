Segundos os policiais, quando em patrulhamento pelas ruas que dão acesso a Comunidade Ponte Azul, eles avistaram seis homens vendendo drogas no local - Divulgação / 20º BPM

Publicado 21/05/2022 13:28 | Atualizado 21/05/2022 13:34

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na manhã deste sábado (21/05), três homens que traficavam drogas, além de apreenderem um revólver calibre 38, rádios transmissores e uma boa quantidade de drogas, na Comunidade do Morro Azul, no bairro de Olinda, em Nilópolis.

Segundos os policiais, quando em patrulhamento pelas ruas que dão acesso a Comunidade Ponte Azul, eles avistaram seis homens vendendo drogas no local. Ao avistarem a viatura, os traficantes fugiram, mas três deles foram presos após o cerco policial, com três conseguindo fugir.

A ocorrência com o todo o material apreendido abaixo foi feita na 54ª DP (Belford Roxo). Dos três detidos, dois foram autuados e ficaram presos a disposição da Justiça. Já o outro foi ouvido e liberado.

MATERIAL APREENDIDO:

- 01 revólver calibre 38 com numeração raspada e munição intacta;

- 02 rádios transmissores;

- 398 trouxinhas de maconha;

- 36 cápsulas de cocaína;

- 40 pedras de crack;