A vacinação contra a gripe acontece sempre de 9h às 16h - Divulgação / PMN

Publicado 22/05/2022 15:34 | Atualizado 22/05/2022 15:40

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis prossegue na próxima semana (23/05 a 27/05) com a vacinação contra a gripe de crianças de seis meses a quatro anos, idosos de 60 anos ou mais e profissionais da saúde. Para se vacinar, basta procurar um dos postos de saúde no município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde segue o calendário definido pelo Ministério da Saúde, que programou a imunização contra a Influenza até o dia 3 de junho. O Ministério da Saúde informou que pretende vacinar 90% de todos os grupos que integram o público-alvo da campanha. Segundo o Instituto Butantan, serão distribuídas cerca de 80 milhões de doses.



A importância de buscar a vacinação contra a influenza é maior depois que o Rio de Janeiro e São Paulo passaram por uma epidemia de gripe fora de época no final de 2021 e início de 2022.



Grupos prioritários



Crianças de 6 meses a 4 anos, 22 meses e 29 dias

Trabalhadores de saúde de serviços públicos e privados

Gestantes

Puérperas (mulheres que tiveram filho há 45 dias)

Professores de ensino básico e superior

Idosos com mais de 60 anos

Profissionais das forças armadas

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Confira a lista das doenças crônicas não transmissíveis que são incluídas na campanha de vacinação contra a gripe do país:

Doenças respiratórias crônicas (asma, fibrose cística, DPO)

Doenças cardíacas crônicas (hipertensão, isquemia, insuficiência cardíaca)

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade

Adolescentes e jovens de até 21 anos sob medidas socioeducativas

Funcionários do sistema prisional

Pessoas imunossuprimidas

Diabéticos

Obesos grau III



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro.



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.



Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.



Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, sem número, Cabuís