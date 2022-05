Pessoas com 60 anos ou mais começaram a ser vacinadas esta segunda-feira (23/05) - Giulia Nascimento/ PMN

Publicado 23/05/2022 23:15 | Atualizado 23/05/2022 23:19

Nilópolis - Pessoas com 60 anos ou mais começaram a ser vacinadas nesta segunda-feira (23/05) com a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde de Nilópolis também disponibilizou a imunização para idosos institucionalizados (em abrigos e residências terapêuticas). E adolescentes a partir de 12 anos também podem procurar os postos Central, Paiol, Novo Horizonte e Cabral. A Secretaria de Saúde convoca quem ainda não recebeu a segunda dose e a dose de reforço para que compareça aos pontos de vacinação.



Moradores com 18 anos ou mais que apresentam imunossupressão devem comparecer às quatro unidades de saúde e tomar a quarta dose. Por sua vez, pais e responsáveis podem levar as crianças na faixa dos 5 aos 11 anos para tomar a vacina no Complexo de Saúde Jorge David, na Rua Senador Fernando Mendes, sem número, perto do Clube Nilopolitano.



Os idosos aguardando para tomar a vacina contra a Covid-19 em Nilópolis Giulia Nascimento / PMN

Rita de Cássia Alves, 62 anos, moradora de Olinda, soube pelas redes sociais da Prefeitura que já estava sendo disponibilizada a vacinação para pessoas de 60 anos ou mais. “ O prefeito está trabalhando muito bem, porque todos precisamos nos imunizar”, afirmou ela, que recebeu uma dose da Jansen. “ Lá em casa, só minha filha pegou a Covid, mesmo assim foi leve porque já tomou as três doses por trabalhar na área de saúde”.

Houve quem se atrasou para tomar a segunda dose de reforço. Edelza Medeiros, 70 anos, só compareceu nesta segunda-feira para ser vacinada. “ Não sabia. Se eu soubesse teria vindo antes”, garantiu ela, que mora em Nova Cidade. A enfermeira Jurema Souza e os técnicos de enfermagem Cláudia Souza, Daniela Rios e Mateus Felipe ofereciam a vacina Jansen e, nos casos de comorbidades ou imunossupressão, a Pfizer.



Desde antes do início do horário da imunização, os idosos eram encaminhados para sentar em cadeiras enfileiradas na parte de trás do prédio, sob duas grandes lonas, onde ficavam aguardando o atendimento. A diretora do Posto Central, Sônia Araújo, afirmou que até as 11h, cerca de 80 pessoas foram imunizadas contra a Covid e 10 tomaram a vacina contra a Influenza.