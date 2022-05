A vacinação no dia Dia D, neste sábado (28), acontecerá de 9h às 12h - Divulgação / PMN

Nilópolis - Nilópolis terá neste sábado (28/05) um "Dia D de Vacinação". A Prefeitura durante toda a manhã vai imunizar contra a Gripe, Covid-19 e Sarampo. Pais e responsáveis podem levar crianças para serem imunizadas contra o sarampo e gripe (de seis meses a menores de cinco anos). A vacina contra a gripe também está disponível para idosos de 60 anos e profissionais da saúde, entre outros grupos prioritários. (Veja abaixo a lista dos grupos). A imunização contra a Covid-19 é oferecida em quatro postos de saúde e no Complexo de Saúde Jorge David.



O atendimento em todos os pontos de vacinação será das 9h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde continua com a quarta dose para idosos acima de 60 anos institucionalizados ou não. Adolescentes dos 12 aos 17 anos podem se dirigir aos postos Central, Paiol, Cabral ou Novo Horizonte para receber a segunda ou a terceira dose. E crianças dos 5 a 11 anos serão atendidas no Complexo de Saúde Jorge David. Todos os postos municipais estarão vacinando contra a influenza e o sarampo.



Influenza (Gripe)



A Prefeitura de Nilópolis prossegue na imunização contra a gripe de crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos de 60 anos ou mais e profissionais da saúde. São grupos prioritários também mulheres que tiveram filhos há 45 dias (puérperas), gestantes, professores de ensino básico e superior.



Estão na lista ainda profissionais das formas armadas, pessoas com deficiência permanente, com doenças crônicas não transmissíveis; rodoviários, portuários, caminhoneiros, população privada de liberdade; adolescentes e jovens de até 21 anos sob medidas socioeducativas.



Sarampo



No caso do sarampo, são grupos prioritários as crianças de seis meses a menores de cinco anos e os profissionais de saúde. Todos os postos de saúde da cidade estão vacinando.



O Sarampo é uma doença infecciosa grave, contagiosa, que pode evoluir com complicações. A presença do vírus reforça a necessidade de esforços no sentido da vigilância epidemiológica ativa (notificação de casos suspeitos, idealmente, em 24 horas, investigação ágil, coleta adequada e envio das amostras).



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1530, Centro.



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.



Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda



Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis.



Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, sem número, Cabuís



O Complexo de Saúde fica na Rua Senador Fernando Mendes, s/n, perto do Clube Nilopolitano.