Publicado 24/05/2022 18:23 | Atualizado 24/05/2022 18:27

Nilópolis - A convite do município do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Nilópolis foi convidada a participar do lançamento do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, nesta segunda-feira (23/05), no auditório do Museu do Amanhã, na região portuária carioca.



“O conhecimento técnico em conjunto com o fortalecimento da rede é a soma ideal para a excelência dos serviços públicos, a intenção é sempre avançar”, salientou a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima.





As 25 metas e ações propostas no protocolo estão voltadas para a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), objetivando o desenvolvimento sustentável do Rio e do planeta. Entre elas, o fortalecimento dos serviços públicos de atendimento psicológico às crianças de 0 a 6 anos que sofreram violência sexual; a ampliação de programas de protagonismo juvenil, especialmente em áreas com maior taxa de homicídios de adolescentes e jovens; o fomento de ações de segurança pública que considerem as especificidades das crianças em situação de vulnerabilidade na primeira infância; e a intensificação de campanhas de combate e erradicação do trabalho infantil.





"Esse plano é um marco para a cidade do Rio de Janeiro, para que nossas crianças e adolescentes possam se sentir, cada vez mais, acolhidas pela cidade, pela sociedade civil e por todos aqueles que operam e garantem o direito da criança e do adolescente. A sociedade, em geral, precisa abraçar essa causa", esclareceu o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Carlos Laudelino.O lançamento contou com apresentação teatral de jovens compartilhando sua visão sobre cada um dos eixos do Plano. Responsáveis da Secretaria de Desenvolvimento Social de Nilópolis, Conselho Tutelar, CMDCA, CRAS, CREAS, Casa da 3ª Idade, Abrigo e Casa da Mulher Nilopolitana marcaram presença no evento.

“Foi com imenso prazer que o município de Nilópolis foi convidado para participar do primeiro plano municipal de enfrentamento as violências sexuais contra a Crianças e o Adolescentes, no Museu do Amanhã. Foi um marco fazer parte desse momento”, disse a subsecretária de Desenvolvimento Social, Giselle Armada.