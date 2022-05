Para eleger o gestor, 28 escolas municipais abriram as portas para receber os votantes. O resultado saiu na noite do mesmo dia - Divulgação / PMN

Para eleger o gestor, 28 escolas municipais abriram as portas para receber os votantes. O resultado saiu na noite do mesmo diaDivulgação / PMN

Publicado 25/05/2022 15:52 | Atualizado 25/05/2022 15:59

Nilópolis - Pela primeira vez na história da cidade de Nilópolis, a Prefeitura realizou uma consulta pública junto aos profissionais da educação, alunos maiores de 12 anos e um responsável legal por estudante matriculado em casa escola, para escolha dos gestores de unidades escolares da rede municipal de ensino. O o dia da eleição aconteceu nesta terça-feira (24/05), durante todo o dia, definido pelo prefeito Abraãozinho (PL) e a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), junto com a secretária de Educação Débora Carlos



Para eleger o gestor, 28 escolas municipais abriram as portas para receber os votantes. O resultado saiu na noite do mesmo dia. Cada gestor terá um mandato que vai de 2023 a 2025. Flávia Duarte afirmou que Nilópolis dá um grande passo com a realização dessa consulta pública para seleção de diretores.



“Através dos tempos, essa sempre foi uma luta e exigência legal. Hoje, a educação responsabiliza, democratiza e traz a comunidade escolar para o centro das decisões. Isso é fazer e viver a democracia”, assegurou.



A secretária de Educação, Débora Carlos, salientou que a educação nilopolitana construiu toda uma rede que propiciou a realização desse processo de consulta pública. “Dia 27 de maio será um marco na educação nilopolitana, com a posse dos gestores escolhidos pelos sujeitos que a constroem”, comemorou Débora Carlos.



A participação da comunidade escolar tem sido marcante. Seja em colégios com público-alvo de pré-escola ou de primeiro a nono ano. Na Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, são eleitores 1.300 pessoas, entre professores e demais servidores da educação, responsáveis pelos alunos e estudantes a partir dos 12 anos. A chapa era única, com a atual diretora Edmê Coutinho de Medeiros.



Mãe de dois estudantes do segundo e quarto anos, a diarista Juliana Félix fez questão de comparecer e votar. “Acho importante, porque depois vamos poder acompanhar os diretores em quem votamos. Eles ficam a maior parte do tempo com nossos filhos”, observou ela, que mora na Chatuba, em Mesquita, e conseguiu a transferência dos estudantes para o Poeta Carlos Drummond. “Lá era muito perigoso”, explicou.



Também candidata única à gestão escolar, a diretora Luciene Neri David divulgou as metas para os próximos três anos à frente da Escola Municipal Jorge Deocleciano, no Centro de Nilópolis. Entre suas propostas, está atuar desde a concepção do trabalho pedagógico através das propostas orientadas pelo currículo da rede municipal de ensino, contemplando as temáticas com antirracismo, inclusão e interculturalidade.



Confira abaixo os gestores eleitos em cada escola.



E. M. Coronel Antônio Benigno Ribeiro - Márcia Amorim

E. M. Poeta Carlos Drummond de Andrade - Edmê Medeiros



E. M. Companheiros de Maryland - Elizabeth Nunes



E. M. Consuelo Estruc Silva - Alessandra Aleixo



E. M. Prof.ª Edyr Ribeiro - Priscila Araujo



E. M. Professor José D’Alessandro - Rejane Figueiredo



E. M. Margarida Fernandes Sabino - Tatiana Pestana



E. M. Dr. Nilo Peçanha - Neuza Bandeira



E. M. Vereador Orlando Hungria - Erika Miranda



E. M. Paul Harris - Elenia Paz



E. M. Ribeiro Gonçalves - Adriana Diogo



E. M. Prof. Washington Bittencourt - Suely Araujo



CIEP 028 Silvestre D. da Silva Cabana - Sheila Menezes



CIEP 186 Novo Horizonte - Renata Paiva



CEI Nelson Abraão David -Rafaela Leal



CEI Isaura - Carla Peluzo



CEI Rubens Menezes - Edna Pereira de Souza



Creche Natércia Rosa - Adelene da Silva



E. M. Antônio Aureliano - Marta Felix



Creche Elizabeth de Barros Batista - Ana Lucia Melo



CEI Celso Duarte - Carla Karine



Creche Maria das Dores - Suzana da Costa



E.M. Mikahil Jarjous - Georgina Leão



E. M. Jorge Deocleciano - Luciene David



CEI Dona Pequetita - Soraya Derbli



CEI Regina Sessim - Paloma Tavares



CEI Maria Luiza - Daniele Sales



E. de Informática Miguel Abraão David - Cristiane Costa