Além de aumentar o custo diário para o deslocamento dos nilopolitanos dentro do município, a falta de divulgação sobre o aumento das passagens elevou ainda mais o número de reclamações contra a subida dos valoresDivulgação

Nilópolis – Os moradores de Nilópolis não digeriram bem o aumento das passagens dos ônibus municipais que elevou o valor de R$ 3,95 para R$ 4,35, em decreto publicado no Diário Oficial da Prefeitura, na última sexta-feira (20/05). O aumento atingiu surpreendentemente o bolso dos nilopolitanos três dias depois, nesta segunda-feira (23/05), em nove linhas municipais das empresas Expresso São Francisco e Nilopolitana. As empresas pediram revisão tarifária para corrigir o déficit provocado pelo valor anterior.

Em nota oficial, a Prefeitura de Nilópolis justificou o aumento dizendo que seguiu determinação judicial, mas que durante as negociações, alertou que a população seria prejudicada ao ter que pagar um valor que não condizia com a realidade socioeconômica.

Além de elevar o custo diário para o deslocamento dos nilopolitanos dentro do município, a falta de divulgação sobre o aumento das passagens elevou ainda mais o número de reclamações contra a subida dos valores. Muitos foram surpreendidos exatamente no momento de pagarem as passagens ao entrarem nos ônibus.