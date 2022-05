O projeto tem uma programação de música e arte todos os domingos - Divulgação / PMN

Publicado 27/05/2022 17:47 | Atualizado 27/05/2022 17:51

Nilópolis - O Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, oferece uma programação de música e arte todos os domingos. Para aqueles que curtem eventos culturais ao ar livre, o projeto "Arte na Natureza" é a melhor opção para este domingo (29/05). Além da beleza do local com o céu azul de outono, artistas de todas as partes podem participar da atividade cultural.



O Parque Natural Gericinó fica na Rua Antônio João Mendonça, s/n, em Nilópolis.

Confira a programação completa neste domingo (29/05):



9h às 17h - Feirinha cultural



10h30 - Aulão de zumba com o professor Marquinhos



12h às 15h - Palco livre



15h - Lei Aldir Blanc com workshop mandalas: Artesãs dos Sonhos