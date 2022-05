Nilópolis

Nilópolis participa de audiência pública na Alerj sobre Prevenção à Dependência Química

Foi destacado no evento o papel das políticas públicas de assistência social na prevenção à dependência química pela população em situação de rua. O encontro contou com representantes de 11 municípios do Estado do Rio

Publicado 26/05/2022 14:30 | Atualizado há 3 dias