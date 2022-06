O condutor foi preso e conduzido para ocorrência policial na 57° DP (Nilópolis) e posteriormente para 54° DP (Belford Roxo) - Divulgação / 20º BPM

Publicado 02/06/2022 00:32 | Atualizado 02/06/2022 00:34

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) recuperaram no início da noite, desta quarta-feira (01/06), uma motocicleta roubada, na Estrada Antônio José Bittencourt, no Centro, de Nilópolis.



A ação dos agentes aconteceu, após em patrulhamento na estrada, quando eles perceberam uma motocicleta Honda Preta, Placa LMH 2222, sendo conduzida de forma suspeita. Depois de realizarem a abordagem e consultarem os dados da moto, foi constatado que o veículo era produto de roubo.

O condutor foi preso e conduzido para ocorrência policial na 57° DP (Nilópolis) e posteriormente para a 54° DP (Belford Roxo), onde o acusado ficou detido.