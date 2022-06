O tratamento é feito com goma e adesivo de nicotina, e as sessões começam com quatro encontros durante o primeiro mês - Divulgação / PMN

Publicado 31/05/2022 23:56 | Atualizado 01/06/2022 00:08

Nilópolis - Por um mundo sem tabagismo! Aproveitar a vida sem cigarro é possível. Nesta terça-feira (31/5), o Programa de Controle do Tabagismo de Nilópolis realizou um encontro de conscientização no Dia Mundial Sem Tabaco, no Posto Central, com café da manhã, palestra, entrega de e apresentação da dança carimbó da Casa da Terceira Idade.

Mais de mil pessoas foram atendidas pelo programa nos últimos dois anos em Nilópolis, com apoio psicológico da equipe multidisciplinar e palestras. O tratamento é feito com goma e adesivo de nicotina, e as sessões começam com quatro encontros durante o primeiro mês. No segundo mês, acontece de 15 em 15 dias. A partir do terceiro mês, o paciente comparece uma vez por mês.

Berenice dos Santos Guimarães, de 74 anos, participou do programa durante dois anos e hoje se vê livre do vício Divulgação / PMN Berenice dos Santos Guimarães, de 74 anos, participou do programa durante dois anos e hoje se vê livre do vício. “Eu estava fazendo tratamento e finalizei. Comecei há dois anos, foi de muita luta. O tratamento foi feio porque tinha época que eu entrava em abstinência e não conseguia parar de fumar. Fiquei muito doente por conta do cigarro, além dos problemas com meu filho. Hoje eu me sinto bem. Parar de fumar pra mim foi uma maravilha”.

É feito o cadastro do paciente, que aguardará o contato da Secretaria de Saúde. O consumo de cigarros, charutos e demais produtos de tabaco é um grande problema mundial de saúde pública. Ele provoca a cada ano a morte de 200 mil pessoas no Brasil e 6 milhões no mundo. Estatísticas revelam que os fumantes, comparados aos não fumantes, apresentam um risco maior de adoecer de câncer no pulmão, sofrer de infarto, bronquite crônica e enfisema pulmonar, além do derrame cerebral, entre outros.