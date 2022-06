Os profissionais deverão possuir idade mínima de 18 anos, Ensino Médio Completo, conhecimentos intermediários ou avançados de Pacote Office, entre outros requisitos - Divulgação / Senac-RJ

Publicado 01/06/2022 12:57 | Atualizado 01/06/2022 13:05

Nilópolis - O Senac RJ está oferecendo 28 vagas de empregos temporárias, pelo período de seis meses, a instrutores em Letramento Digital para Educação de Jovens e Adultos em Nilópolis, e em outros sete municípios da Baixada Fluminense (Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados e São João de Meriti). As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas, até o dia 6 de junho, pelo link: https://vagas.com.br/V2384787

O objetivo da função é desenvolver nos alunos habilidades digitais voltadas para utilização de ferramentas, recursos tecnológicos (sistema operacional, editores de texto, planilha eletrônica, apresentação de slides etc.) e para o acesso e uso responsável da internet (pesquisas em sites de buscas, redes sociais), de acordo com as necessidades sociais e do mundo do trabalho.



Os profissionais deverão possuir idade mínima de 18 anos, Ensino Médio Completo, conhecimentos intermediários ou avançados de Pacote Office e de navegação na Internet em sistema operacional Windows, experiência profissional em funções que exigem a utilização de recursos do Microsoft Office, Windows e Internet ou ter docência nestas áreas.



Também será aceita como experiência a participação em projetos sociais ou educacionais com foco no letramento e cidadania digital, no ensino de ferramentas e recursos tecnológicos do contexto social e do trabalho (sistemas operacionais, correio eletrônico, internet, softwares de escritório, redes sociais, aplicativos e etc.).



Há 76 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

